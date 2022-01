“Isolamento finito, sono negativo, ma l’esito non arriva: quando potrò uscire di casa?” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mattia Scarpellini ci segnala quanto gli sta capitanto: una situazione che può riguardare anche molte altre persone. Il 20 dicembre scorso, nonostante doppio vaccino, ho accusato i sintomi da infezione Covid, infezione confermata poi con tampone molecolare eseguito all’ospedale di San Giovanni Bianco il 23, quando i sintomi erano fortunatamente già scomparsi. Positivo. Parte l’Isolamento… 10 giorni esattamente a cavallo delle festività… notizia piuttosto triste, ma che devo accettare. sono costretto anche a posticipare la dose booster, precedentemente prevista per il 22 dicembre. Per la fine dell’Isolamento, dopo vani tentativi di recupero delle informazioni necessarie per uscirne, riesco a effettuare un nuovo tampone molecolare all’hub di Dalmine il 2 gennaio. Vedo la luce in fondo al tunnel. Non fosse che ancora ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mattia Scarpellini ci segnala quanto gli sta capitanto: una situazione che può riguardare anche molte altre persone. Il 20 dicembre scorso, nonostante doppio vaccino, ho accusato i sintomi da infezione Covid, infezione confermata poi con tampone molecolare eseguito all’ospedale di San Giovanni Bianco il 23,i sintomi erano fortunatamente già scomparsi. Positivo. Parte l’… 10 giorni esattamente a cavallo delle festività… notizia piuttosto triste, ma che devo accettare.costretto anche a posticipare la dose booster, precedentemente prevista per il 22 dicembre. Per la fine dell’, dopo vani tentativi di recupero delle informazioni necessarie per uscirne, riesco a effettuare un nuovo tampone molecolare all’hub di Dalmine il 2 gennaio. Vedo la luce in fondo al tunnel. Non fosse che ancora ...

