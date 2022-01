Inzaghi sul rinnovo di Brozovic: l’ha annunciato in conferenza! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Situazione contrattuale che desta non poca preoccupazione in casa Inter è sicuramente quella di Marcelo Brozovic. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e la società non vuole assolutamente rischiare di perdere a parametro zero uno dei giocatori di maggior peso della propria rosa. A rassicurare i tifosi nerazzurri è stato direttamente Simone Inzaghi. Come riportato da Fabrizio Romano, l’allenatore nerazzurro ha dichiarato: “Penso che Brozovic rinnoverà il suo contratto a breve. Vedo Marcelo molto felice qui, è un giocatore chiave per noi”. Sempre più vicino dunque il prolungamento di contratto del centrocampista, secondo Nicolò Schira fino al 2025 per un cifra intorno ai 6 milioni di euro a stagione. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Situazione contrattuale che desta non poca preoccupazione in casa Inter è sicuramente quella di Marcelo. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e la società non vuole assolutamente rischiare di perdere a parametro zero uno dei giocatori di maggior peso della propria rosa. A rassicurare i tifosi nerazzurri è stato direttamente Simone. Come riportato da Fabrizio Romano, l’allenatore nerazzurro ha dichiarato: “Penso cherinnoverà il suo contratto a breve. Vedo Marcelo molto felice qui, è un giocatore chiave per noi”. Sempre più vicino dunque il prolungamento di contratto del centrocampista, secondo Nicolò Schira fino al 2025 per un cifra intorno ai 6 milioni di euro a stagione. Thomas Cambiaso

