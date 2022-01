Il ministro degli interni australiano: «Djokovic potrebbe essere bloccato alla frontiera» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’esenzione medica, sì ok. Va bene per il tennis. Ma a Novak Djokovic potrebbe ancora essere vietato l’ingresso in Australia. Djokovic dovrebbe arrivare a Melbourne con un volo dalla Serbia in serata, ma il ministro degli interni Karen Andrews ha avvertito che le autorità di frontiera potrebbero intervenire: “Qualsiasi individuo che cerca di entrare in Australia deve rispettare i nostri severi requisiti di frontiera”, ha detto Andrews. “Mentre il governo del Victoria e Tennis Australia possono consentire a un giocatore non vaccinato di competere all’Australian Open, è il governo del Commonwealth che applicherà i nostri requisiti al confine australiano. Dal 15 dicembre 2021 i titolari ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’esenzione medica, sì ok. Va bene per il tennis. Ma a Novakancoravietato l’ingresso in Australia.dovrebbe arrivare a Melbourne con un volo dSerbia in serata, ma ilKaren Andrews ha avvertito che le autorità diro intervenire: “Qualsiasi individuo che cerca di entrare in Australia deve rispettare i nostri severi requisiti di”, ha detto Andrews. “Mentre il governo del Victoria e Tennis Australia possono consentire a un giocatore non vaccinato di competere all’Australian Open, è il governo del Commonwealth che applicherà i nostri requisiti al confine. Dal 15 dicembre 2021 i titolari ...

Advertising

GuidoDeMartini : L’EX MINISTRO CASTELLI: “Mi viene voglia di fare il no vax per questioni di natura politica e soprattutto costituzi… - Eurosport_IT : Il ministro degli Interni australiano: 'Chi non ha ricevuto il vaccino deve fornire una motivazione medica altrimen… - matteosalvinimi : Ci aspettiamo la proroga urgente degli ammortizzatori sociali per il settore del turismo, messo in ginocchio dall’e… - elena_ele6 : RT @Eurosport_IT: Il ministro degli Interni australiano: 'Chi non ha ricevuto il vaccino deve fornire una motivazione medica altrimenti vie… - LImbruttito : @FI_Toscana @renatobrunetta @forza_italia @MazzettiErica Dalla Toscana altra truppa cammellata a supporto del peggi… -