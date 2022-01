Il Covid ferma la Corsa di Miguel | appuntamento slittato al 25 aprile

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – Già la We Run Rome era stata rimandata a causa dell’esplosione del contagio dain Italia e a Roma (leggi qui). Aveva scatenato una serie di polemiche la decisione del Campidoglio. La Fidal si era mossa tramite il presidente Mei (leggi qui) e anche Fidal Lazio, con il numero uno Martelli (leggi qui). Entrambi invitavano a nonre le corse su strada, organizzate e governate in rigidi protocolli anti. Nonostante questi appelli e i progetti anti contagio, l’atletica siancora una volta. Sino tutti i settori e anche lo sport lo sta facendo. Dal calcio in giù. In calendario ladiera fissata per il 30 gennaio. La gara podistica consueta che ricorda la figura del Desaparecido argentino morto si svolge ogni anno e nello stesso ...

Advertising

LaStampa : Covid, la denuncia dei chirurghi: “Sale operatorie decimate, l’attività è quasi ferma. Siamo tornati al 2020” - GoalItalia : L'ASL ferma il Torino: niente trasferta a Bergamo ?? - fanpage : Ultim'ora Il governo ha detto no ad una possibile sospensione dei campionati sportivi #SerieATIM #BolognaInter… - sportal_it : Il Covid ferma la Serie A: già saltati 4 match - AndresCorderos : RT @fanpage: Ultim'ora Il governo ha detto no ad una possibile sospensione dei campionati sportivi #SerieATIM #BolognaInter #JuveNapoli htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ferma

Qui News Firenze

- Non sila corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altro record di contagi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa ...- Non sila corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altro record di contagi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa ...L'indice di positività che si registra in Irpinia è pari al doppio del dato complessivo regionale. L'Asl comunica altri 591 casi di Covid-19 su 2.732 tamponi analizzati.A differenza di quanto accaduto per altre squadre (come Napoli e Verona) alle quali le ASL hanno dato il via libero alle trasferte per giocare le partite di domani, il Torino è stato ...