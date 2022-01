Gianni Morandi spoilera la canzone di Sanremo: la Balocco risponde così (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ultimo periodo per Gianni Morandi è stata di grossa bufera. Il suo caso ha fatto discutere. Ora, la Balocco ha voluto far sorridere il cantante. Gianni Morandi (Instagram)La settimana appena trascorsa ha visto una grande bufera attorno a Gianni Morandi. Il cantante bolognese ha pubblicato per errore sui social il video backstage della canzone che sarà protagonista di Sanremo 2022. Come ben sapranno gli affezionati della manifestazione canora, questo va fortemente contro le regole. La pena che tutti si aspettavano era l’esclusione del cantante bolognese. Non a caso, si è parlato tantissimo di questa eventualità. Ovviamente, nulla di ufficiale fino al comunicato Rai che ha sollevato qualsiasi dubbio sulla posizione ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ultimo periodo perè stata di grossa bufera. Il suo caso ha fatto discutere. Ora, laha voluto far sorridere il cantante.(Instagram)La settimana appena trascorsa ha visto una grande bufera attorno a. Il cantante bolognese ha pubblicato per errore sui social il video backstage dellache sarà protagonista di2022. Come ben sapranno gli affezionati della manifestazione canora, questo va fortemente contro le regole. La pena che tutti si aspettavano era l’esclusione del cantante bolognese. Non a caso, si è parlato tantissimo di questa eventualità. Ovviamente, nulla di ufficiale fino al comunicato Rai che ha sollevato qualsiasi dubbio sulla posizione ...

Advertising

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - CarloFerrario4 : Ma, giusto per capire, Gianni Morandi alla fine partecipa o no agli Australian Open? #GianniMorandi #Djokovic #Sanremo #AustralianOpen - Tw0Gh057 : RT @itsnotsoof: perché harry styles e gianni morandi sono la stessa persona, a thread ?? - xS1r0nx : RT @cazzonesobro: vi prego questo commento sotto le scuse di gianni morandi -