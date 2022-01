Genoa, un nuovo positivo in squadra: il comunicato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) nuovo positivo in casa Genoa, il comunicato del club: Shevchenko perde un altro elemento per la sfida di domani Il Genoa con una nota ufficiale ha comunicato l’ufficialità di un nuovo componente della squadra. Il comunicato: comunicato – «Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi un giocatore della Prima squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in casa, ildel club: Shevchenko perde un altro elemento per la sfida di domani Ilcon una nota ufficiale hal’ufficialità di uncomponente della. Il– «IlCfc comunica che nella giornata di oggi un giocatore della Primaè risultatoalla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate». L'articolo proviene da Calcio News 24.

