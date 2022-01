Festival di Sanremo | Gianni Morandi resta in gara

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)inaldi, in programma dall'1 al 5 febbraio al Teatro Ariston. Lo ha deciso la direzione artistica della manifestazione di concerto con Rai1, dopo che il popolare cantante aveva pubblicato per errore sui suoi profili social parte della canzone "Apri tutte le porte", scritta da Jovanotti, cosa vietata dal regolamento. Il video del brano era stato poi rimosso.In merito alla "diffusione involontaria del brano di, inal 72modella Canzone di", si legge in una nota della tv di stato, "la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente ...