Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip: ecco quando e per quale motivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come ben sapete Dayane Mello e Soleil Sorge sono legate da una bellissima amicizia nata ancor prima del Grande Fratello Vip. Per questo motivo la modella brasiliana presto tornerà nella Casa per farle una sorpresa. Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip L’ex gieffina, dopo aver più volte manifestato il suo affetto per Soleil Sorge,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come ben sapetee Soleil Sorge sono legate da una bellissima amicizia nata ancor prima delVip. Per questola modella brasiliana presto tornerà nella Casa per farle una sorpresa.alVip L’ex gieffina, dopo aver più volte manifestato il suo affetto per Soleil Sorge,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

austerix22 : @Gayane_Mello È quì che ho conosciuto Dayane, ero molto soft per il loro rapporto nel programma, in più vedevano la… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Dayane Mello paparazzata mentre bacia Andrea Turino (Foto) #dayane #mello #paparazzata #bacia #andrea… - laura_possemato : Sta cercando di andare avanti con tutte le sue forze ecco chi e dayane Mello morte del fratello morte della madre e… - blogtivvu : Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip: ecco quando e per quale motivo - Nene94106196 : RT @evilmariahs1: La diretta di Mediaset Extra ha registrato il 4% di share. TOMMASO ZORZI SA FARE QUESTO? DAYANE MELLO? GIULIA SALEMI? N… -