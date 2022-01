Covid | studio italiano | ' vaccini proteggono da Omicron | la conferma nei linfociti T'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - La vaccinazione contro il-19 protegge dalla variante. L'ultimaarriva da un nuovodel laboratorio di Neuroimmunologia dell'ospedale di neuroriabilitazione Santa Lucia Irccs di Roma, che rileva come alcune cellule del sistema immunitario delle persone vaccinate riconoscono la nuova variante e producono una risposta efficace, riducendo le conseguenze gravi della malattia e le ospedalizzazioni. L'efficacia emerge dalle analisi immunologiche approfondite su campioni di sangue fresco provenienti da 61 donatori, che avevano effettuato diverse tipologie di vaccinazione. Il protocollo utilizzato per loconsiste nell'esposizione deiT dei donatori alla proteina Spike del ceppo originale di Sars-CoV-2, contro cui ...

Secondo uno studio condotto dall'azienda, la pillola antivirale Covid-19 di Pfizer riduce il ricovero e la morte nei pazienti ad alto rischio di quasi il 90%. I risultati superano il successo del ...