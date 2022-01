Caos Quirinale: Berlusconi non molla, Conte fatica, nel PD sognano Mattarella (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre Silvio Berlusconi continua a lottare come un leone, secondo il suo stile, per conquistare a ogni costo il Quirinale, il suo eterno braccio destro, Gianni Letta, starebbe tentando di dissuaderlo e, per così dire, riportarlo alla realtà. “Sto facendo di tutto – sono le confidenze di Letta senior riportate da La Repubblica – per far comprendere a Silvio che il rischio di bruciarsi è altissimo nella corsa al Quirinale, che ormai si è intestato. Ma sono l’unico che si è preso l’ingrato compito di farglielo notare“. Quirinale, il sogno di Berlusconi La convinzione di Gianni Letta è che la strada per portare Berlusconi al Quirinale sia troppo accidentata. Il consiglio al Cavaliere è di prendersi i meriti della soluzione rappresentata da Mario Draghi, e dunque ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre Silviocontinua a lottare come un leone, secondo il suo stile, per conquistare a ogni costo il, il suo eterno braccio destro, Gianni Letta, starebbe tentando di dissuaderlo e, per così dire, riportarlo alla realtà. “Sto facendo di tutto – sono le confidenze di Letta senior riportate da La Repubblica – per far comprendere a Silvio che il rischio di bruciarsi è altissimo nella corsa al, che ormai si è intestato. Ma sono l’unico che si è preso l’ingrato compito di farglielo notare“., il sogno diLa convinzione di Gianni Letta è che la strada per portarealsia troppo accidentata. Il consiglio al Cavaliere è di prendersi i meriti della soluzione rappresentata da Mario Draghi, e dunque ...

