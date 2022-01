Calcio: Bologna. Medel, Santander, Van Hooijdonk e Vignato positivi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla vigilia del match con l'Inter altre quattro positività tra i rossoblù Bologna - Altre quattro positività al Covid in casa Bologna, a un giorno dal match contro la capolista Inter. Il club ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla vigilia del match con l'Inter altre quattrotà tra i rossoblù- Altre quattrotà al Covid in casa, a un giorno dal match contro la capolista Inter. Il club ...

Advertising

GuidoDeMartini : Sansone e il caso dei calciatori no Vax al Bologna. Nicola Sansone. «Viviamo in un mondo di m... dove i diritti uma… - il_Conte78 : RT @RaiSport: #calcio #Bologna: Medel, Santander, Van Hooijdonk e Vignato positivi Il club rossoblù scenderà in campo contro l'Inter senza… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #BolognaInter, #Mihajlovic: 'Ormai alleno la Primavera. Gli altri sport li stanno fermando per il #COVID19' https://t.co… - Moixus1970 : RT @RaiSport: #calcio #Bologna: Medel, Santander, Van Hooijdonk e Vignato positivi Il club rossoblù scenderà in campo contro l'Inter senza… - sportface2016 : #BolognaInter, #Mihajlovic: 'Ormai alleno la Primavera. Gli altri sport li stanno fermando per il #COVID19' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bologna Bologna, quattro giocatori sono positivi al Covid BOLOGNA - Alla vigilia della ripresa del campionato, non si arresta l'ondata di contagi all'interno delle squadre di Serie A . Nella mattinata di mercoledì il Bologna ha ufficializzato l'esito positivo di alcuni tamponi effettuati sul gruppo squadra, con quattro calciatori che sono risultati contagiati dal Covid : " Il Bologna Fc 1909 - si legge nella nota ...

Calcio: Bologna. Medel, Santander, Van Hooijdonk e Vignato positivi Alla vigilia del match con l'Inter altre quattro positività tra i rossoblù BOLOGNA - Altre quattro positività al Covid in casa Bologna, a un giorno dal match contro la capolista Inter. Il club rossoblù ha annunciato che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid - 19 dei calciatori Gary Medel, ...

Cor Sport – Mihajlovic blinda Vignato Tuttobolognaweb Bologna-Inter, Mihajlovic: “Niente alibi ma siamo inferiori. Covid? Gli altri sport li stanno fermando” Bologna-Inter, le parole di Sinisa Mihajlovic: "Niente alibi ma siamo inferiori. Covid? Gli altri sport li stanno fermando" ...

Sansone e la libertà violata, insulti social al No-vax Smalling, la promessa di Adani e la risposta di Osimhen Caos No-vax al Bologna, Sansone protesta: “Viviamo in un mondo di m….” La pandemia continua a correre e anche il calcio si trova a dover affrontare una situazione complicata, in Serie A scatta ...

- Alla vigilia della ripresa del campionato, non si arresta l'ondata di contagi all'interno delle squadre di Serie A . Nella mattinata di mercoledì ilha ufficializzato l'esito positivo di alcuni tamponi effettuati sul gruppo squadra, con quattro calciatori che sono risultati contagiati dal Covid : " IlFc 1909 - si legge nella nota ...Alla vigilia del match con l'Inter altre quattro positività tra i rossoblù- Altre quattro positività al Covid in casa, a un giorno dal match contro la capolista Inter. Il club rossoblù ha annunciato che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid - 19 dei calciatori Gary Medel, ...Bologna-Inter, le parole di Sinisa Mihajlovic: "Niente alibi ma siamo inferiori. Covid? Gli altri sport li stanno fermando" ...Caos No-vax al Bologna, Sansone protesta: “Viviamo in un mondo di m….” La pandemia continua a correre e anche il calcio si trova a dover affrontare una situazione complicata, in Serie A scatta ...