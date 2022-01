Borsa: Europa apre in rialzo, Milano +0,32%, svetta Tim (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Avvio in progresso per le Borse europee. A Milano l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,32% a 28.044 punti, in progresso anche Francoforte +0,12% e Parigi +0,19%, debole invece Londra che cede lo 0,14%. A Piazza Affari svetta Tim che guadagna il 3,08%, bene anche Pirelli +1,68%, Iveco +1,34% e Ferrari +1,32%. In lieve flessione invece Cnh Industrial -0,27%. In rosso Italgas -0,4% ed Enel che conquista la maglia nera (-0,42%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Avvio in progresso per le Borse europee. Al’indice Ftse Mib guadagna lo 0,32% a 28.044 punti, in progresso anche Francoforte +0,12% e Parigi +0,19%, debole invece Londra che cede lo 0,14%. A Piazza AffariTim che guadagna il 3,08%, bene anche Pirelli +1,68%, Iveco +1,34% e Ferrari +1,32%. In lieve flessione invece Cnh Industrial -0,27%. In rosso Italgas -0,4% ed Enel che conquista la maglia nera (-0,42%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Borse, Europa in timido rialzo. A Milano in evidenza Tim: Dopo due sedute in rally i mercati sono improntati alla c… - infoiteconomia : Borsa: Europa prosegue positiva con banche e energia - infoiteconomia : Borsa:Europa positiva guarda a dati Usa e Opec, Milano +0,6% - infoiteconomia : Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +1,22% - infoiteconomia : Borsa:Europa poco mossa da Ism manifattura Usa,Milano +1,23% -