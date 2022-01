Basket | Serie A1 2021 2022 | Venezia rimonta nel finale | rammarico Napoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Umana Reyerha la meglio insu GeVi, nella sfida valida come recupero della tredicesima giornata dellaA1di. I partenopei conducono per gran parte del match, ma non riescono a chiudere la partita e subiscono lanell’ultimo quarto: 79-75 il risultato. i lagunari si riprendono dopo tre sconfitte consecutive, mentre per ilsi tratta del secondo stop di fila. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON CRONACA – Comincia bene il, che mostra fin da subito una buona precisione dall’arco. I partenopei poi trovano un importante +6 con la doppia giocata di McDuffie, che prima vince il rimbalzo offensivo e poi va a ...

