Atalanta-Torino | l’Asl blocca i granata | quarantena di 5 giorni per la banda di Juric

Advertising

Gazzetta_it : La Asl vieta al #Torino la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta - FBiasin : 'La #Asl vieta al #Torino la trasferta a Bergamo per il match con l'#Atalanta'. E ora? - Corriere : Covid, saltano Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia. A rischio anche Fiorentina-Udinese - serieApallone : Arrivano delle notizie poco confortanti negli ultimi minuti. Le #ASL stanno bloccando le partenze di diverse squadr… - PhCataldo : RT @D10sAndrea: Fiorentina - Udinese non si gioca Atalanta - Torino non si gioca Salernitana - Venezia non si gioca Tutte su ordine dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Torino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Comunicato ufficiale del: la squadra granata, bloccata dalla ASL, ha confermato che non prenderà parte al match con l'Il, con un comunicato ufficiale, ha confermato che non giocherà domani con l'. COMUNICATO - "IlFootball Club comunica che dall'analisi dei tamponi molecolari svolti in ...La prime partite di serie A a saltare causa Covid nel turno dell'Epifania sonoe Salernitana - Venezia. L'Asl di, infatti, ha bloccato la trasferta dei granata "in conseguenza della nuova positività al Covid - 19 di un calciatore emersa dopo gli ultimi ...Fiorentina-Udinese domani sera non si giocherà così come Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, questa è l'unica certezza in mezzo al caos più totale creato ...Fiorentina-Udinese domani sera non si giocherà così come Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, questa è l'unica certezza in mezzo al caos più totale creato ...