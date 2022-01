Ultime Notizie Roma del 04-01-2022 ore 14:10 (Di martedì 4 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Uno tsunami omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione quasi il doppio rispetto al precedente record di circa 590 mila stabilito solo 4 giorni che a sua volta era già un raddoppio rispetto alla settimana precedente nessuno slittamento del rientro in classe degli studenti italiani lo si apprende da fonti governative le varie proposte lanciate dalle singole regioni non sono sul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi mercoledì 5 e 10 gennaio quando si tornerà sui banchi come da programma proprio sul tema scuola e sul rientro abbiamo anche sentito il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato AGdistanza per ANIEF non ci sono le condizioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Uno tsunami omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione quasi il doppio rispetto al precedente record di circa 590 mila stabilito solo 4 giorni che a sua volta era già un raddoppio rispetto alla settimana precedente nessuno slittamento del rientro in classe degli studenti italiani lo si apprende da fonti governative le varie proposte lanciate dalle singole regioni non sono sul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi mercoledì 5 e 10 gennaio quando si tornerà sui banchi come da programma proprio sul tema scuola e sul rientro abbiamo anche sentito il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato AGdistanza per ANIEF non ci sono le condizioni ...

