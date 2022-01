Uccide il figlio di 7 anni e accoltella la moglie, contestata la premeditazione. 'Ha agito per motivi abbietti' (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel fermo notificato domenica pomeriggio a Davide Paitoni per l'omicidio del figlio Daniele e il tentato omicidio della moglie Silvia, da cui si stava separando, il pubblico ministero Luca Petrucci ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel fermo notificato domenica pomeriggio a Davide Paitoni per l'omicidio delDaniele e il tentato omicidio dellaSilvia, da cui si stava separando, il pubblico ministero Luca Petrucci ...

