Trianon Viviani: conferenze-concerto sulla canzone napoletana e una commedia sul Cafè Chantant (Di martedì 4 gennaio 2022) Teatro Trianon Viviani: giovedì 6 gennaio, Mauro Gioia per il primo appuntamento di "Parla Napoli, la canzone in cattedra". Venerdì 7 e sabato 8 gennaio, Margherita Di Rauso e Lello Giulivo in "Belle époque e polvere da sparo" di Paolo Coletta. Per la settimana di avvio del 2022, il Trianon Viviani inaugura "conferenze cantate", un

Ultime Notizie dalla rete : Trianon Viviani Trianon Viviani, al via le conferenze/concerto sulla Canzone napoletana e una commedia musicale sul café chantant Per la settimana di avvio del 2022, il Trianon Viviani inaugura 'Conferenze cantate', un ciclo articolato di tre serie di incontri di approfondimento sulla Canzone napoletana (giovedì 6 gennaio), e mette in scena la commedia musicale '...

