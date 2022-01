Torna la serie di Steve Carell, Space Force 2 ha una data d’uscita su Netflix (Di martedì 4 gennaio 2022) Space Force 2 è in dirittura d’arrivo. La comedy di e con Steve Carell aveva debuttato su Netflix nel maggio 2020, non entusiasmando particolarmente il pubblico. Tuttavia, con l’arrivo del cult The Office nel catalogo, la piattaforma ha deciso di dare una seconda chance al nuovo show dell’attore (che aveva raggiunto la popolarità proprio grazie a The Office), rinnovandolo per una seconda stagione, ma con alcuni cambiamenti dal punto di vista creativo. Per attrarre un pubblico maggiore, Space Force 2 ha promosso Jimmy O. Yang, che interpreta il Dr. Chan Kaifang, a membro dello staff di sceneggiatori, mentre Norm Hiscock ( Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine ) si è unito a Greg Daniels come co-showrunner. Space Force vede ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)2 è in dirittura d’arrivo. La comedy di e conaveva debuttato sunel maggio 2020, non entusiasmando particolarmente il pubblico. Tuttavia, con l’arrivo del cult The Office nel catalogo, la piattaforma ha deciso di dare una seconda chance al nuovo show dell’attore (che aveva raggiunto la popolarità proprio grazie a The Office), rinnovandolo per una seconda stagione, ma con alcuni cambiamenti dal punto di vista creativo. Per attrarre un pubblico maggiore,2 ha promosso Jimmy O. Yang, che interpreta il Dr. Chan Kaifang, a membro dello staff di sceneggiatori, mentre Norm Hiscock ( Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine ) si è unito a Greg Daniels come co-showrunner.vede ...

Advertising

peppeiannicelli : #Icardi può rilanciare la #Juve in campionato nonostante la moglie manager super hot? 'Serie A. #Icardi #Juve, ma… - alicepvrpose_ : contenta che tra due giorni torna la serie a ma spaventata per la giuventus fc - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Le regole della Serie Asl, non c’è spazio per i rinvii. Oltre 55 calciatori positivi, almeno 25 No Vax… - stellacri92 : Can che girerà una serie per Disney plus con la Ay Yapim. Finalmente torna a casa. E finalmente una grande casa di… - sportli26181512 : #SerieA, tutte le #probabiliformazioni della #20ªgiornata: Dopo lo stop per le festività natalizie, si torna in cam… -