Stellantis: Fim, dal 2017 prodotto il 45% in meno di auto (Di martedì 4 gennaio 2022) La produzione di Stellantis è in flessione per il quarto anno: dal 2017 si è perso il 45% delle auto (da 743.454 a 408.526) e un terzo dei veicoli tra vetture e furgoni. Nel 2021 la carenza di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) La produzione diè in flessione per il quarto anno: dalsi è perso il 45% delle(da 743.454 a 408.526) e un terzo dei veicoli tra vetture e furgoni. Nel 2021 la carenza di ...

