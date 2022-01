Sorpresa in casa Salernitana: firma a breve! (Di martedì 4 gennaio 2022) Il neo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, sembra aver scelto il nuovo dirigente per l’area sportiva e non è intenzionato a lasciarselo sfuggire. Soprattutto con il mercato invernale che ha aperto le danze ieri 3 gennaio, anche in casa granata c’è bisogno di qualcuno che possa gestirlo e trovare i rinforzi giusti. Walter Sabatini – Salernitana Il nome in ballo è quello di Walter Sabatini, che sembrerebbe ormai ad un passo dalla firma, nonostante nelle scorse settimane era stato accostato al Genoa. Tra le esperienze passate di Sabatini come responsabile dell’area tecnica c’è quella alla Sampdoria e al Bologna e quella brevissima per il Suning Sports Group. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Il neo presidente della, Danilo Iervolino, sembra aver scelto il nuovo dirigente per l’area sportiva e non è intenzionato a lasciarselo sfuggire. Soprattutto con il mercato invernale che ha aperto le danze ieri 3 gennaio, anche ingranata c’è bisogno di qualcuno che possa gestirlo e trovare i rinforzi giusti. Walter Sabatini –Il nome in ballo è quello di Walter Sabatini, che sembrerebbe ormai ad un passo dalla, nonostante nelle scorse settimane era stato accostato al Genoa. Tra le esperienze passate di Sabatini come responsabile dell’area tecnica c’è quella alla Sampdoria e al Bologna e quella brevissima per il Suning Sports Group. Ilaria Pacilio

Advertising

rtl1025 : ?? Momento spoiler: 'RTL 102.5 è come una seconda casa, dal 13 gennaio una volta al mese ci vedremo e staremo insie… - p_maleklou : @DadoneFabiana Forse la #PA sotto casa sua. Faccia ispezioni a sorpresa in TUTTA Italia , poi ne parliamo. - tizybritneyarmy : RT @SoleilSorgeFan: Appena uscirai da quella casa capirai in quante case sei entrata lasciando un segno indelebile. Oltre 1 milione di pe… - 94hrrysoft : non lei sorpresa di essere positiva dopo aver fatto una festa in casa per capodanno con minimo 30 persone - ferroni_franca : RT @SoleilSorgeFan: Appena uscirai da quella casa capirai in quante case sei entrata lasciando un segno indelebile. Oltre 1 milione di pe… -