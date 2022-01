Scuola, l'allarme dei presidi: 'Sospesi 4mila lavoratori no vax, mancano i supplenti' (Di martedì 4 gennaio 2022) In Lombardia è allarme nelle scuole. Sono fra i 3mila e i 4mila i lavoratori della Scuola in Lombardia, fra personale docente e non , che verranno Sospesi perché hanno scelto di non vaccinarsi contro ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) In Lombardia ènelle scuole. Sono fra i 3mila e idellain Lombardia, fra personale docente e non , che verrannoperché hanno scelto di non vaccinarsi contro ...

