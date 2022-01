Sci alpino | pagelle slalom Zagabria | Vlhova e Shiffrin di un altro pianeta | nessun punto per le azzurre

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sulla Crveni Spust diPetraconquista la quarta vittoria in stagione tra i pali snodabili nonché il terzo successo consecutivo sulla pista croata. Seconda posizione per la rientrante Mikaelache consolida la leadership nella generale, terza l’austriaca Katharina Liensberger. Giornata deludente per i colori azzurri che rimangono a bocca asciutta senza racimolare nemmeno un. LEDELLOFEMMINILE DILara Della Mea, voto 5: buona prima manche della tarvisiana che si qualifica agevolmente per poi mandare tutto a rotoli con l’inversione delle trenta. Purtroppo le nostreiste non vedono ancora la luce in fondo al tunnel tra infortuni e occasioni perse, auspichiamo un cambio di marcia nelle prossime ...

ZAGABRIA (CROAZIA) " Petra Vlhova vince lo slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. Sulla pista croata, la slovacca si conferma al comando in entrambe le manche chiudendo con il tempo complessivo di 1'56"99. Completano il podio l'americana Mikaela Shiffrin (+0"50), CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA 1. Sofia Goggia (Italia) 300 2. Breezy Johnson (USA) 240 3. Mirjam Puchner (Austria) 152 4. Corinne Suter (Svizzera) 145 5. Ramona Siebenhofer (Austria) 124