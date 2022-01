RTX Day: NVIDIA e Mediaworld celebrano il gaming su PC (Di martedì 4 gennaio 2022) Il prossimo 8 gennaio sarà l’RTX Day. NVIDIA e Mediaworld celebreranno il PC gaming in diversi punti vendita in tutta Italia e offriranno una speciale esperienza in-store presso quello di Viale Certosa a Milano NVIDIA Italia e Mediaworld saranno protagonisti dell’RTX Day – fissato per questo sabato 8 gennaio – un evento che si terrà presso diversi punti vendita Mediaworld in tutta Italia. Durante questa giornata sarà possibile scoprire l’intero ecosistema NVIDIA GeForce grazie alla disponibilità di schede video RTX Serie 30, laptop, PC Desktop, periferiche, monitor G-SYNC e NVIDIA Shield, per un inizio anno all’insegna della tecnologia. Come accedere all’RTX Day di NVIDIA e Mediaworld Per l’occasione, e con ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 gennaio 2022) Il prossimo 8 gennaio sarà l’RTX Day.celebreranno il PCin diversi punti vendita in tutta Italia e offriranno una speciale esperienza in-store presso quello di Viale Certosa a MilanoItalia esaranno protagonisti dell’RTX Day – fissato per questo sabato 8 gennaio – un evento che si terrà presso diversi punti venditain tutta Italia. Durante questa giornata sarà possibile scoprire l’intero ecosistemaGeForce grazie alla disponibilità di schede video RTX Serie 30, laptop, PC Desktop, periferiche, monitor G-SYNC eShield, per un inizio anno all’insegna della tecnologia. Come accedere all’RTX Day diPer l’occasione, e con ...

