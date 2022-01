Roma, tentativo fallito di Mou per convincere il no-vax a vaccinarsi (Di martedì 4 gennaio 2022) Josè Mourinho ha provato in tutti i modi a convincere il calciatore della Roma, che risulta essere uno dei titolari La Repubblica fa il punto in casa Roma. Josè Mourinho, in questi giorni, è stato impegnato nel tentativo di convincere uno dei titolari, risultato essere un no-vax, a sottoporsi alla prevista vaccinazione, così da non perderlo dal dieci gennaio in poi. Un tentativo che, racconta il quotidiano, è miseramente fallito: il giocatore non avrebbe infatti intenzione di vaccinarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Josè Mourinho ha provato in tutti i modi ail calciatore della, che risulta essere uno dei titolari La Repubblica fa il punto in casa. Josè Mourinho, in questi giorni, è stato impegnato neldiuno dei titolari, risultato essere un no-vax, a sottoporsi alla prevista vaccinazione, così da non perderlo dal dieci gennaio in poi. Unche, racconta il quotidiano, è miseramente: il giocatore non avrebbe infatti intenzione di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Roma tentativo Insigne, l'offerta shock cancella la Juve (il retroscena!) ... che avrebbe raccontato nel breve come la società bianconera avrebbe fatto un tentativo di ... sempre che gli States non lo portino a fare l'opposto dell'Americano a Roma con un 'Napoletano in America'.

Josè Morais, ex vice di Mourinho: 'La Roma sta avendo una crescita caratteriale' Lei che conosce molto bene Mourinho, crede che il suo maggiore obiettivo sia quello di riportare subito la Roma tra le prime 4 o vincere un trofeo al primo tentativo? "Se sarà possibile raggiungere ...

Roma, c'è un no-vax in squadra: a vuoto il tentativo di convincere il giocatore a vaccinarsi Il Covid torna a colpire in Serie A. Sono tantissimi i contagiati fra calciatori, staff e membri delle squadre. La Roma però non solo deve fare i conti con chi ha contratto in virus ma anche con un no-vax.

Roma: tutti gli appuntamenti culturali dal 5 all’11 gennaio Al via una nuova settimana di eventi di Roma Culture. Tante le proposte offerte dalle istituzioni culturali cittadine. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali soci ...

