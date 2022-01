Probabili formazioni Bologna-Inter: ventesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Bologna-Inter, match della ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30 di giovedì 6 gennaio 2022 mella cornice del Dall’Ara. Grande attesa per le due squadre che si preparano a contendersi i tre punti. Ecco le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi per questo turno di campionato. Bologna – Con Barrow in Coppa d’Africa, spazio a Orsolini con Soriano alle spalle dell’unica punta Arnautovic. Soumaoro, Medel e Theate in difesa. Dominguez, Molla, Viola, Hickey out per Covid. Inter – Inzaghi non fa modifiche: Lautaro e Correa in attacco, Perisic e Dumfries sulle corsie esterne. Nessun cambio neanche a centrocampo, eccetto Vidal al ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di giovedì 6 gennaiomella cornice del Dall’Ara. Grande attesa per le due squadre che si preparano a contendersi i tre punti. Ecco le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi per questo turno di campionato.– Con Barrow in Coppa d’Africa, spazio a Orsolini con Soriano alle spalle dell’unica punta Arnautovic. Soumaoro, Medel e Theate in difesa. Dominguez, Molla, Viola, Hickey out per Covid.– Inzaghi non fa modifiche: Lautaro e Correa in attacco, Perisic e Dumfries sulle corsie esterne. Nessun cambio neanche a centrocampo, eccetto Vidal al ...

