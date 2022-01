Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio svela qualche aneddoto inedito sui nuovi protagonisti: “Un ragazzo aveva rifiutato la ragazza su Instagram, poi…” (Di martedì 4 gennaio 2022) Si preannuncia un anno ricco di impegni quello dell’ex gieffino Flavio Montrucchio che nelle prossime settimane sarà impegnato con due prime time di Real Time, ovvero con Primo Appuntamento e Bake off – Dolci sotto un tetto. Intervistato da Tv Blog, Montrucchio ha rivelato in primis quali saranno le novità che interesseranno Primo Appuntamento: Quest’anno arriveremo ad avere trenta prime serate, con le quali speriamo di non stancare il nostro pubblico (ride, ndr). Io in questa edizione interagirò direttamente con le coppie protagoniste. Da Primo Appuntamento Crociera abbiamo visto che l’interazione fra i protagonisti e il conduttore permette a chi partecipa al programma di raccontarsi meglio, dando ulteriore respiro ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 gennaio 2022) Si preannuncia un anno ricco di impegni quello dell’ex gieffinoche nelle prossime settimane sarà impegnato con due prime time di Real Time, ovvero cone Bake off – Dolci sotto un tetto. Intervistato da Tv Blog,ha rivelato in primis quali saranno le novità che interesseranno: Quest’anno arriveremo ad avere trenta prime serate, con le quali speriamo di non stancare il nostro pubblico (ride, ndr). Io in questa edizione interagirò direttamente con le coppie protagoniste. DaCrociera abbiamo visto che l’interazione fra ie il conduttore permette a chi partecipa al programma di raccontarsi meglio, dando ulteriore respiro ...

