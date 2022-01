Prepariamoci alle missioni spaziali più importanti del 2022

Leggi su curiosauro

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilsarà un anno fondamentale per le. Per i mesi a venire sono infatti già in programma alcunessime. Le mete? La Luna, Marte, le lune di Giove… Lepreviste per il(captured) – curiosauro.itTutte lepiùdelSe il 2021 è stato un anno generoso in termini di nuove scoperte astronomiche, ilsi preannuncia ancora più ricco di sorprese. Tante sono lein programma. E moltissimi sono gli attori in gioco: agenzieinternazionali e agenzia private, che agiranno indipendentemente o in modo congiunto. Ma andiamo con ordine… La ...