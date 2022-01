Popolo viola, un fallimento. Ci sono più cronisti che manifestanti al sit in anti Berlusconi (video) (Di martedì 4 gennaio 2022) L’iniziativa del Popolo viola in piazza per dire no alla candidatura al Colle di Silvio Berlusconi si rivela un fallimento. I partecipanti – fonte Ansa – non arrivano a cento. Ed è Repubblica, testata non certo amica del Cav, a sottolineare che ci sono più cronisti che partecipanti al sit in indetto dall’attivista Gianfranco Mascia. Popolo viola, Mascia annuncia manifestazione nazionale antifascista Mascia, nonostante lo scarso appeal del suo primo appello per risuscitare il Popolo viola, rilancia e annuncia di voler promuovere una manifestazione nazionale “di tutti i partiti antifascisti” contro l’ipotesi dell’elezione di Silvio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) L’iniziativa delin piazza per dire no alla candidatura al Colle di Silviosi rivela un. I partecip– fonte Ansa – non arrivano a cento. Ed è Repubblica, testata non certo amica del Cav, a sottolineare che cipiùche partecipal sit in indetto dall’attivista Gianfranco Mascia., Mascia annuncia manifestazione nazionalefascista Mascia, nonostante lo scarso appeal del suo primo appello per risuscitare il, rilancia e annuncia di voler promuovere una manifestazione nazionale “di tutti i partitifascisti” contro l’ipotesi dell’elezione di Silvio ...

Advertising

fattoquotidiano : Mascia: “Martedì il Popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale. Sembra fantascienza ma c’è… - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… - repubblica : Il ritorno del Popolo viola: il 4 gennaio in piazza per dire no a Berlusconi al Colle [di Matteo Pucciarelli] - DanicWasTaken : RT @Voroklimef: @AlbertoBagnai La resurrezione del popolo viola è fantastica, la paura di affrontare come PdC le magagne del 2022 rende il… - Luca67 : @localteamtv E chi ca**o è il popolo viola.....???? -