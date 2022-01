Per l’Iran il centro nucleare israeliano è materia di propaganda e ossessione (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella notte tra domenica e lunedì alcuni hacker iraniani hanno violato per qualche minuto il sito del quotidiano israeliano Jerusalem Post e hanno piazzato al posto della homepage un’immagine minacciosa per dire in un inglese incerto e in un ebraico ancora più incerto: “Siamo vicini a te quando tu non ci pensi”. Come a dire: ti possiamo colpire quando meno te l’aspetti. E’ un fatterello che potrebbe appena occupare un trafiletto perché i gruppi hacker sponsorizzati dall’Iran in questi mesi hanno compiuto attacchi informatici gravi contro Israele e gli israeliani hanno fatto altrettanto contro l’Iran (anzi: di più) ma è così simbolico e si riferisce a eventi così pericolosi che vale la pena prenderlo in considerazione. L’immagine messa dagli hacker sul sito del giornale israeliano è presa da una recente esercitazione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella notte tra domenica e lunedì alcuni hacker iraniani hanno violato per qualche minuto il sito del quotidianoJerusalem Post e hanno piazzato al posto della homepage un’immagine minacciosa per dire in un inglese incerto e in un ebraico ancora più incerto: “Siamo vicini a te quando tu non ci pensi”. Come a dire: ti possiamo colpire quando meno te l’aspetti. E’ un fatterello che potrebbe appena occupare un trafiletto perché i gruppi hacker sponsorizzati dalin questi mesi hanno compiuto attacchi informatici gravi contro Israele e gli israeliani hanno fatto altrettanto contro(anzi: di più) ma è così simbolico e si riferisce a eventi così pericolosi che vale la pena prenderlo in considerazione. L’immagine messa dagli hacker sul sito del giornaleè presa da una recente esercitazione ...

Advertising

VtopiaModerna : Vendetta per l'uccisione di #Soleimani: hackerati due siti israeliani. #hacker #JerusalemPost #Iran - MenaNews_info : Nucleare: patto a cinque. Se l’ONU trema per l’Iran - konourtabrizi : RT @FattahiFarzad: Shima, un’attivista iraniana, dice che suo padre è scomparso. @shimababaeii considera questo come uno scenario della R… - FattahiFarzad : Shima, un’attivista iraniana, dice che suo padre è scomparso. @shimababaeii considera questo come uno scenario del… - greenpassnews : Gli sforzi di Biden/Obama per dare all'Iran tutto per firmare un accordo stanno fallendo poiché l'Iran chiede di pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Iran Nucleare, patto a cinque. Se l'Onu trema per l'Iran Formiche.net