Advertising

fisco24_info : Pd, Livia Turco: 'Felice se D'Alema si sente parte di una nuova sinistra': la ex ministra, 'nè nostalgie nè discrim… - TV7Benevento : Pd, Livia Turco: 'Felice se D'Alema si sente parte di una nuova sinistra'... - italiaserait : Pd, Livia Turco: ‘Felice se D’Alema si sente parte di una nuova sinistra’ - Livia_DiGioia : RT @lucacohen: Vorrei capire perché donnarumma e il messi turco hanno così tanto risentimento ad ogni dichiarazione. Hanno scelto loro di a… - Vita4Massimo : @RaiNews Si, mandiamo una donna al quirinale ma non una pur che sia; mandiamo Livia Turco. -

Ultime Notizie dalla rete : Livia Turco

Tiscali.it

"Quando la sinistra si ricompone, e parliamo di persone che hanno costruito il Pd, quando c'è la volontà di superare le divisioni, io sono sempre contenta".porta il suo punto di vista da "militante del Pd", sottolinea subito, nella discussione che ha aperto Massimo D'Alema e sull'ipotesi di rientro degli ex dem ora in Articolo 1. "Sono molto ...Luglio- Il volontariato è la chiave per un nuovo umanesimo Nell'agosto 1991 veniva approvata la legge quadro sul volontariato: fu un momento di svolta per il nostro Paese che, oggi, per ...“Quando la sinistra si ricompone, e parliamo di persone che hanno costruito il Pd, quando c’è la volontà di superare le divisioni, io sono sempre contenta”. Livia Turco porta il suo punto di vista da ...“Vogliamo dirlo con chiarezza: è arrivato il tempo di eleggere una donna”. Comincia così l’accorato appello lanciato da Dacia Maraini alle forze politiche e firmato da decine di donne della cultura e ...