Oroscopo del Sud | sconvolgenti rivelazioni per tutti i segni dello zodiaco

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 4 gennaio 2022) Scopriamo insieme le previsioni dell'di questo Martedì 4 Gennaio 2022, segno per segno. Ariete: Focus sull'amicizia, personificata dalla coppia Luna-Mercurio in Acquario, segno già complice e chiuso in sé stesso, in sestile al tuo. Peccato che la presenza di Saturno riduca di molto i numeri, e adesso va meglio, ma tenere lontano qualcuno non è certo paura del contagio, bensì soldi, un libro, o quant'altro li hai presi in prestito e devi restituire voi. Ha ragione il proverbio, "chi prende in prestito un libro perde un amico"... quindi tieni stretti i libri in libreria, ma anche vestiti, attrezzi, soldi... a volte troppo generosi è sbagliato! Toro: Una giornata piena di lavoro e pianificazione, anche se i tempi con Saturno allo zenit Mercurio e la Luna sembrano piuttosto lunghi. Non importa che la scadenza non sia istantanea, lasciati guidare dall'apertura e ...