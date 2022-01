Omicidio Varese | la procura si difende | «Per noi era Paitoni pericoloso» Le minacce prima di ferire il collega

(Di martedì 4 gennaio 2022) Davide, il quarantenne che lo scorso 1 gennaio, a Morazzone, in provincia di, ha ucciso il figlio di 7 anni e ha tentato di uccidere la moglie si è avvalso della facoltà di non rispondere al Gip del Tribunale didurante l’interrogatorio di Garanzia. Secondo il suo avvocato, Stefano Bruno,«non era nelle condizioni di sostenere l’interrogatorio». L’uomo si trova attualmente in isolamento e sottoposto a stretta sorveglianza in carcere per evitare che compia gesti autolesionisti. Trae la moglie non era in corso una separazione formale: i due stavano ancora trattando tramite i rispettivi avvocati. La moglie aveva presentato due denunce per maltrattamenti presentate contro, e a una terza segnalazione arrivata alladi ...

Il gip aveva autorizzato gli incontri col figlio Paitoni era noto in procura aanche per il fascicolo sul tentatodi un collega d i lavoro, procedimento su cui sono in corso indagini ...commenta Oltre al procedimento penale per l'del figlio, in Procura apende nei confronti di Davide Paitoni 'un procedimento penale per tentatoai danni di un collega di lavoro'. Lo spiega la stessa Procura, secondo cui ...A novembre la Procura di Varese aveva chiesto la pericolosità sociale per Davide Paitoni, dopo che aveva tentato di uccidere un collega in azienda ...La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, vuole capire cosa sia veramente accaduto nel meccanismo che ha portato Daniele Paitoni, accusato di tentato omicidio e per questo agli arresti domiciliari, ...