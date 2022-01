Advertising

sportface2016 : #Olympiacos, #Semedo fermato dopo una lite con la fidanzata -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiacos Semedo

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'con l'arrivo di Kostas Manolas dal Napoli lascerà partire Ruben. Come riporta Record il difensore è sempre più vicino al Porto .E non è tutto: a fine agosto il difensore centrale dell', Ruben, è stato arrestato per presunta violenza sessuale su una ragazza di 17 anni che lo ha denunciato alla polizia greca. ...ERIKSEN, L'AGENTE: "FINALE INEVITABILE. IN ITALIA NON CI SI PUÒ NEMMENO ALLENARE COL DEFIBRILLATORE. “MILAN, È BOTMAN.