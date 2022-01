Nel 2021 sono cresciuti del 70% i casi di pedopornografia online (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Forte incremento nel corso del 2021 dei reati di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online: sono stati eseguiti 137 arresti (+98,5% rispetto ai 69 dell'anno precedente e +127% rispetto al 2019, pre pandemia) e indagate 1.400 persone (+17,1%, erano state 1.192 nel 2020). È quanto emerge dal consuntivo di dodici mesi di attività della Polizia postale e delle comunicazioni. Nello stesso arco di tempo, i casi complessivamente trattati dal Cncpo, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, sono stati 5.515 (il 70% in più rispetto all'anno precedente e il 295% in più rispetto al 2019): le perquisizioni eseguite nel 2021 sono state oltre 1.400, l'87% in più dell'anno prima; 280.106 (+30,2%) i Gb di ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Forte incremento nel corso deldei reati di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamentostati eseguiti 137 arresti (+98,5% rispetto ai 69 dell'anno precedente e +127% rispetto al 2019, pre pandemia) e indagate 1.400 persone (+17,1%, erano state 1.192 nel 2020). È quanto emerge dal consuntivo di dodici mesi di attività della Polizia postale e delle comunicazioni. Nello stesso arco di tempo, icomplessivamente trattati dal Cncpo, il Centro nazionale per il contrasto dellastati 5.515 (il 70% in più rispetto all'anno precedente e il 295% in più rispetto al 2019): le perquisizioni eseguite nelstate oltre 1.400, l'87% in più dell'anno prima; 280.106 (+30,2%) i Gb di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Ftse Mib atteso su valori più alti. Enel, Telecom e STM buy? Il Ftse Mib si sta avvicinando sempre più ai massimi del 2021. Cosa aspettarsi nel breve? Visto che non è cambiato molto nell ultime sedute, nel breve mi aspetto che in assenza di altri sentori, ...

Saldi a Roma, l'assessora Monica Lucarelli: 'Vanno cambiati, mettiamo in Rete le eccellenze della Capitale'. Dopo due anni di pandemia sono tante a Roma le attività in crisi: solo nel 2021 hanno chiuso circa 5500 negozi. Eppure, con le festività natalizie, si è registrata una piccola ripresa. Monica Lucarelli, assessore alle attività produttive del Comune: i saldi confermeranno ...

Spagna, più di 4mila morti nel 2021 Il Manifesto Nuovi modelli di bilancio obbligatori anche per le Onlus Anche le Onlus sono obbligate a redigere il bilancio relativo al 2021 sulla base dei modelli allegati al Dm 5 marzo 2020, n. 39: lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la Nota n. 19740 del 29 dic ...

Almaviva, vince il premio Aws Public Sector Partner of the Year Italia 2021 Almaviva ha vinto il premio Aws Public Sector Partner of the Year riconosciuto al partner che ha saputo meglio utilizzare i servizi Aws-Amazon Web Services continuando ad espandersi e a crescere con A ...

