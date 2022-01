Morbius: slitta di nuovo l’ucita, ecco la nuova data (Di martedì 4 gennaio 2022) Sony Pictures rimandato l’uscita di “Morbius”, film spin-off dell’universo cinematografico di Spider-Man con protagonista il vampiro vivente dei fumetti di Marvel Comics. Quando doveva uscire “Moribus”? Previsto per fine gennaio, il film è così spostato al 1 aprile negli Stati Uniti, identica data per l’Italia, primo aprile. I precedenti Non è la prima volta che Morbius subisce Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) Sony Pictures rimandato l’uscita di “”, film spin-off dell’universo cinematografico di Spider-Man con protagonista il vampiro vivente dei fumetti di Marvel Comics. Quando doveva uscire “Moribus”? Previsto per fine gennaio, il film è così spostato al 1 aprile negli Stati Uniti, identicaper l’Italia, primo aprile. I precedenti Non è la prima volta chesubisce

Advertising

solocine : Slitta di tre mesi 'Morbius', spin off dell'Uomo Ragno - glooit : Slitta di tre mesi 'Morbius', spin off dell'Uomo Ragno leggi su Gloo - stefabbiano : Morbius slitta di tre mesi - SupereroiM : #Morbius: la #data di uscita al #cinema slitta di nuovo e passa all' 1 #aprile negli #Usa, per la data #italiana si… - Diregiovani : Rinviata l'uscita di #Morbius (di nuovo), ecco quando dovrebbe debuttare in sala ?? -