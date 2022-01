Milan, Tomori: “Triste per l’errore con il Liverpool, ma mi sento amato” (Di martedì 4 gennaio 2022) Fikayo Tomori, difensore del Milan, è ritornato sull'errore contro il Liverpool, ma si è consolato con i messaggi d'amore dei tifosi Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Fikayo, difensore del, è ritornato sull'errore contro il, ma si è consolato con i messaggi d'amore dei tifosi

Advertising

YvanGoSlow24 : Milan su Tomori in prestito dal Chelsea (Romano) - Fantacalcio : Milan, l'anno di Tomori: 'Il migliore della mia carriera, ora vogliamo vincere' - PianetaMilan : #Milan, #Tomori: “Triste per l’errore con il #Liverpool, ma mi sento amato” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Tomori: 'Dopo la partita con il Liverpool sentivo di aver deluso la squadra': Il difensore centrale del Milan, Fika… - sportface2016 : #Milan, #Tomori: 'Sono contento e cerco di migliorare. Puntiamo in alto e vogliamo vincere' -