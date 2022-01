Marin Salernitana: la risposta del Cagliari al sondaggio (Di martedì 4 gennaio 2022) del club campano. Il centrocampista rumeno titolare con la Sampdoria La Salernitana ha chiesto informazioni su Razvan Marin. La squadra campana mira a rinforzarsi per ottenere un’insperata salvezza. La trattativa resta difficile: il Cagliari difficilmente venderà a una diretta rivale. Inoltre, la squadra sarda non si priverà di uno dei suoi giocatori più importanti. Il numero 8 rossoblù è candidato a una maglia da titolare nel prossimo match, contro la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) del club campano. Il centrocampista rumeno titolare con la Sampdoria Laha chiesto informazioni su Razvan. La squadra campana mira a rinforzarsi per ottenere un’insperata salvezza. La trattativa resta difficile: ildifficilmente venderà a una diretta rivale. Inoltre, la squadra sarda non si priverà di uno dei suoi giocatori più importanti. Il numero 8 rossoblù è candidato a una maglia da titolare nel prossimo match, contro la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

