Maltempo in arrivo: diramata l'allerta meteo

Un'ondata di Maltempo è alle porte: in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo; in particolare è stata segnalata un'allerta gialla

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo arrivo Maltempo: in arrivo venti, pioggia e neve al Centro - Nord Perturbazione atlantica in arrivo: porterà maltempo sulle regioni centro - settentrionali. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dal pomeriggio di domani, rileva l'avviso, ci saranno venti da forti a burrasca su ...

Pioggia e temporali, scatta l'allerta meteo Previsto maltempo in arrivo già dalle prosdime ore in Toscana. Infatti la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo com codice giallo per forti temporali in arrivo per domani, mercoledì 5 Gennaio, ...

Maltempo in arrivo: diramata l'allerta meteo Today.it Torna l’inverno in montagna: freddo e neve in arrivo su Alpi e Appennino Il caldo di questi giorni ha le ore contate sulle Alpi, dove è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà freddo e un po’ di neve tra oggi e domani. I primi lievi fiocchi sono attesi già da st ...

Maltempo: Protezione civile, “in arrivo venti, pioggia e neve al Centro-Nord”. Allerta gialla in Toscana "Una perturbazione di origine nord atlantica raggiungerà il nostro Paese nel corso della giornata di domani, determinando un generale peggioramento. In tale contesto, sono attese precipitazioni sparse ...

