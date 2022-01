Lo scenario militare in Ucraina è favorevole alla Russia

Leggi su panorama

(Di martedì 4 gennaio 2022) Le richieste di PutinNato per raffreddare la crisisono tali da evidenziare tutti i limiti attuali dell'Alleanza atlantica, anche dopo che Joe Biden domenica scorsa ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sul fatto che Washington e i suoi alleati “reagiranno in modo deciso” se lainvaderà il territorio filo-occidentale. Per capire questa “butade” e le implicazioni reali sul pianobisogna tornare al 15 dicembre, quando Mosca ha reso pubbliche le richieste, una mossa che nel linguaggio diplomatico rappresenta un chiaro segnale del fatto che non potranno essere accolte. I motivi per i quali Putin lo ha fatto è quello di coinvolgere l'opinione pubblica facendoci quindi preoccupare dei rapporti tra Ue e Mosca in chiave energetica ed economica. Ci sono poi altre ragioni come ...