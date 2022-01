LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Weng e Roethe vincono la tappa, Nepryaeva e Klaebo trionfano nel Tour de Ski! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 16.25 Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, da parte di tutta la redazione di OA Sport un augurio di un buon proseguimento di giornata! 16.23 Dunque, dominio norvegese per la Scalata del Cermis tra gara maschile e gara femminile: vittoria, infatti, per Heidi Weng e Sjur Roethe. Trionfo finale nel Tour de Ski 2022 per Natalia Nepryaeva e Johannes Hoesflot Klaebo. 16.21 La prossima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo è prevista per il weekend 14-16 gennaio, in Francia, Les Rousses. 16.19 Giornata positiva per la Germania, con due tedeschi tra i primi 4 (Friedrich Moch, 3°, e Lucas ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 16.25 Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, da parte di tutta la redazione di OA Sport un augurio di un buon proseguimento di giornata! 16.23 Dunque, dominio norvegese per ladeltra gara maschile e gara femminile: vittoria, infatti, per Heidie Sjur. Trionfo finale nelde Skiper Nataliae Johannes Hoesflot. 16.21 La prossimadi Coppa del Mondo di sci di fondo è prevista per il weekend 14-16 gennaio, in Francia, Les Rousses. 16.19 Giornata positiva per la Germania, con due tedeschi tra i primi 4 (Friedrich Moch, 3°, e Lucas ...

