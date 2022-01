L’emergenza per Draghi è un optional: dopo quasi un anno dal suo insediamento abbiamo picchi di oltre 100mila contagi al giorno, ma lui pensa al Quirinale (Di martedì 4 gennaio 2022) Segnatevi questi numeri: 13.532 nuovi positivi, 311 decessi, 2.062 ricoverati in terapia intensiva e tasso di positività al 4,6%. Sono i dati del bollettino Covid giornaliero del 13 febbraio 2021. Non una data qualunque, ma il giorno del giuramento del governo dei Migliori, guidato dal Migliore in capo Mario Draghi. Numeri tali da giustificare la nascita di un esecutivo di salute pubblica cui affidare la missione di traghettare il Paese fuori dalL’emergenza. Ma dopo quasi un anno di spallate al virus, annunciate dal generale Figliuolo, Super Green Pass e il 77% della popolazione vaccinata con almeno due dosi il bilancio è impietoso: ieri 68.052 nuovi positivi (dopo il record di 144.243 del 31 dicembre), 140 morti, 1.351 ricoverati in terapia intensiva e tasso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Segnatevi questi numeri: 13.532 nuovi positivi, 311 decessi, 2.062 ricoverati in terapia intensiva e tasso di positività al 4,6%. Sono i dati del bollettino Covid giornaliero del 13 febbraio 2021. Non una data qualunque, ma ildel giuramento del governo dei Migliori, guidato dal Migliore in capo Mario. Numeri tali da giustificare la nascita di un esecutivo di salute pubblica cui affidare la missione di traghettare il Paese fuori dal. Maundi spallate al virus, annunciate dal generale Figliuolo, Super Green Pass e il 77% della popolazione vaccinata con almeno due dosi il bilancio è impietoso: ieri 68.052 nuovi positivi (il record di 144.243 del 31 dicembre), 140 morti, 1.351 ricoverati in terapia intensiva e tasso di ...

