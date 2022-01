Infortunio Spinazzola: le ultime sui tempi di recupero (Di martedì 4 gennaio 2022) dell’esterno della Roma dopo la lesione del tendine d’achille Leonardo Spinazzola è vicino al rientro dopo la lesione al tendine d’achille subita all’Europeo. Come riporta Sky Sport il giocatore della Roma ha intensificato il lavoro individuale in campo e per i prossimi 10 giorni proseguirà i test fisici a Trigoria propedeutici al rientro in gruppo. Nella seconda metà del mese di gennaio poi ci sarà un consulto in Finlandia con il Dr Lasse Lempainen, il chirurgo che lo ha operato questa estate. Da quel momento in poi potrebbe avere il via libera per tornare da Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) dell’esterno della Roma dopo la lesione del tendine d’achille Leonardoè vicino al rientro dopo la lesione al tendine d’achille subita all’Europeo. Come riporta Sky Sport il giocatore della Roma ha intensificato il lavoro individuale in campo e per i prossimi 10 giorni proseguirà i test fisici a Trigoria propedeutici al rientro in gruppo. Nella seconda metà del mese di gennaio poi ci sarà un consulto in Finlandia con il Dr Lasse Lempainen, il chirurgo che lo ha operato questa estate. Da quel momento in poi potrebbe avere il via libera per tornare da Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Spinazzola CALCIOMERCATO ROMA/ Calafiori trattenuto aspettando Maitland - Niles ... come emerso dalle indiscrezioni più recenti, si attende di capire quali saranno i tempi di recupero di Leonardo Spinazzola , ancora fermo ai box dopo il brutto infortunio rimediato ad EURO 2020 ma ...

Corato, ecco due nuovi innesti a disposizione del tecnico Olivieri ... Loiodice va a colmare il vuoto del tris dei goolkeeper neroverdi, ridotti a 2 dopo l'infortunio ... lo Spinazzola. Mentre nella stagione precedente, quella che decreto' il fallimento della società dopo ...

