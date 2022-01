“Informazioni false”: Francesco Borgonovo è una furia, lo ha sbugiardato completamente (Di martedì 4 gennaio 2022) Francesco Borgonovo shock: il mondo dell’informazione trema, smascherata la vergognosa fake news che circola da giorni. Francesco Borgonovo (fonte youtube)Il vice-direttore del quotidiano “La Verità”, Francesco Borgonovo, compie da ormai due anni una solenne crociata in favore della corretta ed esaustiva informazione, e perora la causa in diversi talk-show televisivi. E’ spesso ospite nelle reti Mediaset e La7, e i suoi interventi sono sovente motivo di contesa tra gli altri partecipanti alle trasmissioni. L’ultimo affondo, Borgonovo lo effettua su Twitter, con l’assist della reporter indipendente Francesca Totolo. LEGGI ANCHE>> Francesco Borgonovo completamente fuori controllo, la reazione è irrefrenabile: ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022)shock: il mondo dell’informazione trema, smascherata la vergognosa fake news che circola da giorni.(fonte youtube)Il vice-direttore del quotidiano “La Verità”,, compie da ormai due anni una solenne crociata in favore della corretta ed esaustiva informazione, e perora la causa in diversi talk-show televisivi. E’ spesso ospite nelle reti Mediaset e La7, e i suoi interventi sono sovente motivo di contesa tra gli altri partecipanti alle trasmissioni. L’ultimo affondo,lo effettua su Twitter, con l’assist della reporter indipendente Francesca Totolo. LEGGI ANCHE>>fuori controllo, la reazione è irrefrenabile: ...

Advertising

Giorgiogioy : @Adnkronos Grazie ai provvedimenti assurdi sulla quarantena ai vaccinati, ai vari inutili greenpass e alle false in… - jacopo_grossi : @aaccaemme @F_Ekb196 @LaStampa Le false informazioni? Come quelle dell'utilità della FFP2 contro un virus che è par… - aaccaemme : @jacopo_grossi @F_Ekb196 @LaStampa Ho parlato di perdere la calma perché la situazione già di per sé è difficile pe… - extraterra62 : RT @Giul_Granato: #TonyBlair, il premier che portò la ???? nella guerra in Iraq sulla base di informazioni false, nominato Cavaliere dell'ord… - BussoneSimone : @HariSel95300131 Contento che per colpa delle false informazioni dei novax di merda si stia sottovalutando questa variante? -