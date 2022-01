Il Lemon Bowl | l’importanza di sbagliare e la voglia di intraprendere un percorso

Leggi su sportface

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo anni dalla mia presenza al, torno a sondare il territorio sotto un’altra veste, quella di assistente giornalista. Durante i quarti di finale del torneo, si ha la possibilità di vedere molte partite di piccoli giocatori dello stesso livello che battagliano con la volontà di arrivare fino all’ultimo giorno di gara. In particolare, vorrei mettere in risalto la categoria under 10 femminile, che mi ricorda me nel periodo in cui iniziai a competere in giro per l’Italia. Ho avuto modo di parlare con l’ex giocatore e Tecnico Federale Massimo Valeri di come sia complicato e impegnativo per un maestro gestire la fase evolutiva del bambino, nel momento in cui inizia ad addentrarsi nel mondo della competizione. È proprio in questo momento che il bambino impara come affrontare e interpretare le partite. Massimo ironizzava, ma non totalmente, che sia ...