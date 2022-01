Il buon lascito del 2021. Un'economia che cresce e una rivoluzione digitale finalmente reale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2022 ha debuttato con nuovi rialzi di Borsa, cosa non scontata dopo i record dell’anno passato, l’imperversare della variante Omicron e, per l’Italia, della variante Quirinale. Quanto all’economia, l’indice manifatturiero (Ihs Markit Pmi) dell’Eurozona a dicembre risulta sì in lieve flessione rispetto a novembre, ma di 4 decimali (58 contro 58,4) mentre la crescita della produzione è invariata nonostante l’aumento delle materie prime e le strozzature nella distribuzione. I dati nazionali, poi, dicono che l’Italia continua are oltre la media, sia pure con uno slancio minore (62 punti rispetto a 62,8 di novembre), il che porta l’espansione al diciottesimo mese consecutivo e nel quarto trimestre al livello più alto da quando, nel ’97, i dati vengono raccolti. Egualmente importante è che la manifattura tedesca abbia fermato la caduta ...