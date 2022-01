GFVip, Soleil e la verità sulla porta rossa: cosa dice a Miriana quando lascia in diretta lo scontro (Di martedì 4 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip è andata in scena una grande scenata tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, con quest’ultima che ha lanciato una frecciatina all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulla vicenda Alex Belli. Se ve lo siete persi, volete scoprire cosa è successo in puntata? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Katia e Soleil offendono Lulù dopo la puntata: ecco come l’hanno soprannominata parlando di Manuel Miriana Trevisan si sfoga contro Soleil Sorge e le urla la verità sulla porta rossa del GF Vip e su Alex Belli. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyMiriana Trevisan contro Soleil Sorge e il riferimento alla porta ... Leggi su funweek (Di martedì 4 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip è andata in scena una grande scenata traSorge eTrevisan, con quest’ultima che ha lanciato una frecciatina all’ex corteggiatrice di Uomini e Donnevicenda Alex Belli. Se ve lo siete persi, volete scoprireè successo in puntata? LEGGI ANCHE:– GF Vip, Katia eoffendono Lulù dopo la puntata: ecco come l’hanno soprannominata parlando di ManuelTrevisan si sfoga controSorge e le urla ladel GF Vip e su Alex Belli. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTrevisan controSorge e il riferimento alla...

