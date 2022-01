Ftse Mib al test dei 28 mila punti, rally di UniCredit (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuova seduta di rialzi per i listini azionari globali: a fronte dei nuovi record messi a segno dalle borse Usa, i listini europei hanno tutti chiuso in territorio positivo. Nonostante i numeri della pandemia siano in crescita esponenziale, gli operatori stanno scommettendo sul raggiungimento, entro qualche settimana, di un picco che eviti nuove misure di contenimento. A milano il Ftse Mib ha segnato un +0,81% fermandosi a ridosso dei 28 mila punti (27.954,84) grazie alle performance dei titoli del comparto bancario: UniCredit ha registrato un +3,81%, Intesa Sanpaolo è salita del 2,09%, Mediobanca ha guadagnato il 2,01% e Banco Bpm l’1,4%. Giornata positiva anche per Ferrari (3,02%) e Stellantis (+2,23%). Nel mese di dicembre, le immatricolazioni del gruppo nato da Psa e Fca hanno registrato un calo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuova seduta di rialzi per i listini azionari globali: a fronte dei nuovi record messi a segno dalle borse Usa, i listini europei hanno tutti chiuso in territorio positivo. Nonostante i numeri della pandemia siano in crescita esponenziale, gli operatori stanno scommettendo sul raggiungimento, entro qualche settimana, di un picco che eviti nuove misure di contenimento. Ano ilMib ha segnato un +0,81% fermandosi a ridosso dei 28(27.954,84) grazie alle performance dei titoli del comparto bancario:ha registrato un +3,81%, Intesa Sanpaolo è salita del 2,09%, Mediobanca ha guadagnato il 2,01% e Banco Bpm l’1,4%. Giornata positiva anche per Ferrari (3,02%) e Stellantis (+2,23%). Nel mese di dicembre, le immatricolazioni del gruppo nato da Psa e Fca hanno registrato un calo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ftse Mib Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +1,22% Milano guadagna l'1,22% con il Ftse MIb sui massimi sopra i 28mila punti. Sul listino si conferma il recupero di Iveco (+7,86%) dopo la caduta del debutto, cosi come l'evidenza dei bancari con in ...

Borsa:Europa poco mossa da Ism manifattura Usa,Milano +1,23% Tra le singole Piazze Londra segna un +1,7%, Parigi un +1,56%, Francoforte un +0,96% e Milano un +1,23% con il Ftse Mib che resta sopra i 28mila punti. Il petrolio è a 77 dollari al barile a New York ...

Borsa: Milano chiude in chiaro rialzo, Ftse Mib +1,4% ANSA Nuova Europa Borsa: la corsa continua ma il tech frena, Milano chiude a +0,8% con riscatto Iveco Petrolio in rialzo dopo conferma Opec+ politica aumento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - Chiusura positiva ma sotto i massimi di giornata per le Borse europee. I listini sono stat ...

Borsa: Milano chiude a +0,81% (ANSA) - MILANO, 04 GEN - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse MIb segna un +0,81% a 27.954 punti. (ANSA).

