Dramma della solitudine a Torvaianica | uomo muore di freddo a Capodanno | adesso i suoi cagnolini cercano un nuovo papà

(Di martedì 4 gennaio 2022) E’ morto di, mentre gli altri festeggiavano iltra botti, bottiglie di spumante, dolci e cibo in abbondanza. E’ successo a, nella baraccopoli di via Zara, lato Martin Pescatore. L’, M. J., di 74anni, era un senzatetto che aveva trovato rifugio lì da qualche anno e vi abitava insieme aidueneri, che ormai nel quartiere conoscevano tutti, perché giravano liberamente, stando ben attenti a non farsi investire. Come siano andati i fatti esattamente nessuno lo sa: forse ihanno iniziato ad abbaiare, accorgendosi che il loro padrone stava male e qualcuno, probabilmente un altro occupantebaraccopoli, si è reso conto che il 74enne era in gravi condizioni. Quello che è certo è che una telefonata ...

Advertising

MatteoRichetti : Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma… - vaticannews_it : #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cate… - Tg3web : La città siciliana di Augusta è stata assegnata come porto sicuro alla Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontie… - DavideDAnna4 : RT @MatteoRichetti: Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma come… - CittadinaJ : RT @MatteoRichetti: Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma come… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma della

Così quando la sua 'scomparsa' è stata segnalata ai vigili del fuoco che si sono recati presso la sua abitazione, facendo la più terribile delle scoperte Si tratta dell' ennesimo...L'ennesima tragediasolitudine, una storia come tante già viste in passato, si è consumata questa volta nel centro storico di Lecce, per la precisione in vico dei Rivola, una stradina molto ...Dopo 20 anni di lavoro si ritrovano a 50 anni senza un lavoro e dover ricominciare tutto daccapo. Questa è la storia di tanti ex dipendenti di Giraservice che il 23 dicembre, ...Da molto tempo viveva solo e non lo si vedeva uscire da parecchi giorni. Così quando la sua 'scomparsa' è stata segnalata ai vigili del fuoco che si sono recati presso la sua abitazione, facendo la pi ...