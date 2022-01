Djokovic nel caos | critiche anche da Claudio Marchisio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle ultime ore è stata confermata la partecipazione di Novakagli Australian Open, nonostante non si sia sottoposto al ciclo vaccinale, grazie ad un’esenzione medica. Scelta discutibile che ha scatenato il malcontento generale ed una pioggia dida parte di diversi esponenti del mondo sportivo e non solo.– Australian Open Novakè dichiaratamente novax ormai da tempo e dopo la conferma della sua partecipazione al torneo è intervenuto. Ecco le parole dell’ex numero 8 bianconero, attraverso un post su Instagram: ”Essere uno dei giocatori più forti di tutti i tempi ha dei privilegi, ma porta con sé grandi responsabilità” Vena polemica quella di, che ...

mauroberruto : Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di… - mauroberruto : Immagino lo sgomento di Cacciari, Agamben, Freccero e Mattei nel vedere il popolo #novax avere il suo nuovo idolo. #djokovic - doctor_mic82 : RT @mauroberruto: Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti… - Matly46 : RT @AlessioPiana130: Non vorrei dire, ma il caso #Djokovic si ripresenterà anche in #MotoGP (Mandalika e Phillip Island, nel caso), oltre c… - Nike55621177 : RT @Gigadesires: Nel borsone di #Djokovic si intravede la vastità del... -

... da un campione, numero uno del mondo,tennis, dunque pure ricco sfondato e privilegiato, ci si ... e organizzando tornei catastrofici in termini di contagi in Serbia, va detto che finora..."Il tennista Novakè sicuramente un grande atleta, ma anche un pessimo esempiocontrasto alla pandemia. Pur di non vaccinarsi e grazie alla ricchezza e la notorietà si inventano pseudo ...Sport - Il numero uno del tennis ammesso agli Australian Open nonostante le rigide (?!?) norme anti Covid di Melbourne. Il trattamento di favore e il precedente che preoccupa. Perch il numero 1 del ...Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale, non ha mai fatto nulla per nascondere le proprie posizioni no vax, anzi. Nel giugno 2020, ...