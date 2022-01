Dal 2022 l’UE vieta il biossido di titanio negli alimenti, potrebbe danneggiare il DNA (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la valutazione EFSA, gli stati membri dell’Unione Europea hanno votato a favore della messa al bando del biossido di titanio ovvero del colorante E171 per rischio derivante dal suo utilizzo come colorante alimentare. Ma non sarà tolto dai farmaci Si tratta sicuramente di un grande passo avanti come riportato per esempio da Il Salvagente: L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la valutazione EFSA, gli stati membri dell’Unione Europea hanno votato a favore della messa al bando deldiovvero del colorante E171 per rischio derivante dal suo utilizzo come colorante alimentare. Ma non sarà tolto dai farmaci Si tratta sicuramente di un grande passo avanti come riportato per esempio da Il Salvagente: L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Dal 2022 Napoli, la strategia per la difesa: Tuanzebe subito, Reinildo negli ultimi giorni La trattativa ? Il giocatore interessa anche per la sua situazione contrattuale, dal momento che andrà in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare con i francesi. La richiesta attuale è tra ...

Covid, Napoli: anche Malcuit positivo, è in isolamento Kevin Malcuit è risultato positivo al covid. Il responso nei suoi confronti mentre era in quarantena è stato dato dal tampone molecolare, comunica il Napoli. L'esterno marocchino è asintomatico e vaccinato ma positivo e quindi osserverà il periodo di isolamento. Malcuit era stato messo in quarantena al ritorno ...

Dal 2022. “Cari ragazzi, tocca a voi costruire e decidere. Politica-mente” Il Fatto Quotidiano Il potere della famiglia allargata nel primo scatto dei figli del principe Alberto di Monaco al completo In un frame del video per celebrare il 2021 di Jazmin Grimaldi è spuntata una foto dei figli maggiori del principe con i gemelli reali Jacques e Gabriella e il fratellastro Alexandre.

Swan Song, la fantascienze e il senso della vita Su Apple Tv+ arriva uno sci-fi che pone interessanti quesiti sul rapporto tra scienza ed etica, con un Mahershala Ali in stato di grazia.

